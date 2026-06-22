«Эдмонтон» подписал пятилетний контракт с защитником Мёрфи

«Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт на пять лет с защитником Коннором Мёрфи. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Среднегодовая зарплата 33-летнего канадца составит $ 4,1 млн.

«Ойлерз» выменяли Мёрфи у «Чикаго Блэкхоукс» в марте 2026 года. За канадскую команду Коннор провёл 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в шести играх. По прошлому контракту хоккеист зарабатывал $ 4,4 млн в год.

Всего защитник провёл 825 встреч в НХЛ, забросил 48 шайб и сделал 129 передач при показателе полезности «-65». Он также выступал за «Аризону Койотс».