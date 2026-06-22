«Молодчик, Петя!» Ахтямов поздравил вратаря «Каролины» Кочеткова с победой в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов поздравил голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова с победой в Кубке Стэнли — 2026. Хоккеист «ураганов» выложил на своей странице в социальной сети фото с трофеем, а в Артур оставил комментарий под этим постом.

«Молодчик, Петя!» — написал Ахтямов.

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. 26-летний Кочетков пропустил бо́льшую часть сезона в НХЛ из-за травм, он провёл только девять игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лёд в плей-офф. Однако его имя будет нанесено на Кубок, так как Пётр был в заявке в трёх матчах финальной серии, включая решающий.

Ахтямов, в свою очередь, завоевал Кубок Колдера вместе с фарм-клубом «Торонто Мэйпл Лифс», выиграв финальную серию плей-офф АХЛ у «Чикаго Вулвз» (4-1).