Брэди Ткачук после перехода во «Флориду» сменил свой привычный номер из-за россиянина

Нападающий Брэди Ткачук будет играть за «Флориду Пантерз» под восьмым номером. Пресс-служба «пантер» в социальной сети Х репостнула видео с официальной страницы магазина «Флориды», где на джерси с фамилией «Ткачук» напечатана цифра восемь. Отметим, что всю свою карьеру в НХЛ Брэди выступал под седьмым номером, однако в «Пантерз» он занят российским защитником Дмитрием Куликовым.

Ранее форвард был обменян из «Оттавы Сенаторз» на три выбора на драфте. Контракт 26-летнего нападающего с «Пантерз» с зарплатой $ 8,20 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. Отметим, что за «Флориду» играет его старший брат Мэттью. Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах.