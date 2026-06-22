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Скабелка: Овечкин захочет выиграть Кубок Стэнли напоследок, если останется в НХЛ

Скабелка: Овечкин захочет выиграть Кубок Стэнли напоследок, если останется в НХЛ
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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил его шансы на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне. Напомним, контракт форварда со «столичными» истекает 30 июня. Сам хоккеист сообщил, что примет решение о своем будущем после 1 июля.

«У «Вашингтона» хороший состав, он способен выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне. НХЛ — непредсказуемая лига. В прошлом сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф, но в следующем сезоне он сможет выиграть Кубок Стэнли. Нельзя это исключать. Овечкин захочет выиграть Кубок Стэнли напоследок, если останется в НХЛ. Нельзя списывать «Вашингтон» со счетов», — приводит слова Скабелки Metaratings.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Вашингтон» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда не смогла пройти в плей-офф. Овечкин становился обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз» в 2018 году.

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