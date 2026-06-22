Черкас — о Бобровском: не знаю, может ли игрок в 37 лет вообще что-то просить?

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал возможный уход российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Я не знаю, насколько он действительно уходит из «Флориды». Говорили, что он просит шести- или семилетний контракт. Я не знаю, может ли игрок в 37 лет вообще что-то просить? Контракт на год или два, понятно, но не больше. Руководство же тоже понимает, что невозможно до 50 лет качественно играть. Видимо, всё-таки не договорились.

Думаю, ему и в КХЛ никто даже на четыре года контракт не предложит. Да и он сам будет искать клуб в НХЛ. Ещё год или два он может спокойно там поиграть», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее журналист Эллиотт Фридман заявил, что Бобровский с наибольшей долей вероятности покинет свой клуб. Срок действия соглашения голкипера завершится 30 июня. Также сообщалось, что 37-летний голкипер хочет получать $ 6-7 млн в год по контракту на семь-восемь лет.