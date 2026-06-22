Тарасенко сменил агента, теперь форварда представляет Мильштейн — Фридман

34-летний нападающий Владимир Тарасенко принял решение сменить агента. Как сообщает журналист Майкл Руссо в социальной сети Х со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана, теперь интересы российского хоккеиста представляет Дэн Мильштейн. Ранее с форвардом работали Пол Теофанос и Пэт Бриссон.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Этим летом у него завершается контракт с зарплатой $ 4,75 млн в год. Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков при полезности «+2» в 11 играх.

Форвард был выбран «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НХЛ 2010 года.