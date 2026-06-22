Зал хоккейной славы объявил имена шести новых членов

Зал хоккейной славы в социальной сети Х объявил имена тех, кто будет включён в его состав в 2026 году. Всего в Зал славы вошли шесть человек.

В их числе Брайан Бурк — в категории «строители», бывшие игроки НХЛ Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне и Кит Ткачук, а также бывшая хоккеистка женской сборной США Синди Кёрли.

Фото: x.com/HockeyHallFame

Бурк — американо-канадский хоккейный функционер, на данный момент является исполнительным директором Ассоциации игроков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHLPA). Ранее он был директором по хоккейным операциям, а также генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям клубов НХЛ и генеральным менеджером сборной США, взявшей серебряные медали на Олимпиаде 2010 года.

Бержерон — бывший хоккеист, центральный нападающий и капитан «Бостон Брюинз». В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Обладатель Кубка Стэнли (2011). Член «Тройного золотого клуба».

Прайс — вратарь «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады. Олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года.

Ринне — бывший вратарь «Нэшвилл Предаторз». Обладатель «Везина Трофи» 2018 года и «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года. В составе сборной Финляндии становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.

Ткачук — бывший хоккеист. Обладатель Кубка мира 1996 года в составе сборной США. Серебряный призёр Олимпиады-2002 и бронзовый призёр Кубка мира 2004 года.

Кёрли — бывшая хоккеистка, ныне тренер. Она выступала за женскую сборную США с 1987 по 1996 год. За это время трижды становилась серебряным призёром чемпионата мира (1990, 1992, 1994).