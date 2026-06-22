Дегтярёв: если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдём в суд и выиграем

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что ожидает положительного решения по допуску российских хоккеистов на международные турниры. Напомним, 28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжёлая атлетика и лыжный спорт.

Кроме того, речь идёт о хоккее. Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения ИИХФ. Посмотрим, [каким будет решение]. Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдём в суд. Убеждён, мы там выиграем», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».