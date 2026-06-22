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Дегтярёв: если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдём в суд и выиграем

Дегтярёв: если решение ИИХФ по России будет отрицательным, мы пойдём в суд и выиграем
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что ожидает положительного решения по допуску российских хоккеистов на международные турниры. Напомним, 28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжёлая атлетика и лыжный спорт.

Кроме того, речь идёт о хоккее. Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения ИИХФ. Посмотрим, [каким будет решение]. Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдём в суд. Убеждён, мы там выиграем», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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