Черкас: мы привыкли, что СКА делает громкие трансферы, и все ожидают таких игроков

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о селекции санкт-петербургского клуба в текущее межсезонье.

«Мы просто привыкли, что СКА всегда делает громкие и знаковые трансферы, и все ожидают таких игроков. С другой стороны, те же Бландизи и Гримальди, что они такого привнесли? Бландизи уже хотят обменять, потому что он не показывает того хоккея, который нужен», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

На данный момент СКА уже подписал нападающего Василия Атанасова, а также защитников Арсения Варлакова и Алексея Маклюкова.

По итогам минувшего регулярного чемпионата СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В плей-офф санкт-петербургский вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв ЦСКА (1-4).