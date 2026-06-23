Хёукеланна не вызовут в сборную Норвегии, если вратарь перейдёт в КХЛ

Голкипера Хенрика Хёукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии, если вратарь продолжит карьеру в КХЛ. Об этом заявил генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что вратарь подпишет контракт с «Трактором».

«Давно знаем об интересе КХЛ к Хёукеланну. Интерес существует уже много лет и сохраняется до сих пор. Игроки, имеющие клубные связи в России или Беларуси, не имеют права выступать за сборную Норвегии. Хенрик знает решение правления ассоциации, поэтому ему предстоит провести собственную оценку и принять решение, исходя из того, что он считает целесообразным», — приводит слова Сальстена NTB.

«Если Хенрик продолжит свою карьеру там, у нас не будет возможности его использовать. У него был фантастический сезон, он невероятно выступил на чемпионате мира. С чисто спортивной точки зрения КХЛ станет правильным шагом для его карьеры и развития. Я сам играл в России и знаю, насколько высок там уровень. Было бы очень печально для норвежского хоккея, если бы мы не могли использовать наших лучших игроков. Но решение [о невызове в сборную игроков из КХЛ] остаётся в силе, конечно, я его уважаю», — добавил спортивный директор норвежской сборной Патрик Торесен.