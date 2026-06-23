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«Вратарям сложнее, чем полевым игрокам». Дементьев — об адаптации Набокова к НХЛ

«Вратарям сложнее, чем полевым игрокам». Дементьев — об адаптации Набокова к НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал отъезд голкипера Ильи Набокова в систему «Колорадо Эвеланш».

«Набоков — безусловно, талантливый вратарь с хорошими перспективами, но ему понадобится время, чтобы адаптироваться к североамериканскому хоккею. В НХЛ с вратарями всегда непростая ситуация, нужен системный подход, чтобы привыкнуть к требованиям. И вратарям в этом смысле сложнее, чем полевым игрокам. Насколько быстро Набоков адаптируется, зависит как от него самого, так и от его окружения, от клуба», — приводят слова Дементьева «Известия».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 на счету Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.

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