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«Трактор» поздравил с победой сборную Норвегии по футболу, намекнув на переход Хёукеланна

«Трактор» поздравил с победой сборную Норвегии по футболу, намекнув на переход Хёукеланна
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«Трактор» в своём телеграм-канале поздравил с победой сборную Норвегии по футболу. Команда была сильнее Сенегала (3:2) в рамках чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

«Просто так поздравляем сборную Норвегии с победой над Сенегалом», — сказано в сообщении «Трактора».

Это, возможно, является намёком на подписание вратаря сборной Норвегии по хоккею Хенрика Хёукеланна, о чём ранее сообщал «Чемпионат».

Отметим, на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

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