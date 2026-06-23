«Трактор» поздравил с победой сборную Норвегии по футболу, намекнув на переход Хёукеланна

«Трактор» в своём телеграм-канале поздравил с победой сборную Норвегии по футболу. Команда была сильнее Сенегала (3:2) в рамках чемпионата мира — 2026.
«Просто так поздравляем сборную Норвегии с победой над Сенегалом», — сказано в сообщении «Трактора».
Это, возможно, является намёком на подписание вратаря сборной Норвегии по хоккею Хенрика Хёукеланна, о чём ранее сообщал «Чемпионат».
Отметим, на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.
Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.
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