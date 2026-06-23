«Может, подерутся в раздевалке «Спартака». Кожевников — о конфликте Морозова и Комтуа

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников допустил конфликт между форвардами «Спартака» Иваном Морозовым и Максом Комтуа. Напомним, Комтуа и Морозов после драки на Кубке мэра Москвы отказывались пожимать друг другу руки после матчей.

— Скажется ли конфликт с Морозовым на игре Комтуа за «Спартак»?

— Теперь они в одной команде, в одной лодке. Может, и подерутся в раздевалке. А что, в нашем хоккее не было драк в раздевалках? Были, но все молчат почему-то. У нас во многих командах драки были между собой. Самое главное, чтобы это потом в жизнь и на площадку не выходило, — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».