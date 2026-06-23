Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвёл итоги сезона-2025/2026

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский в своём телеграм-канале подвёл итоги сезона-2025/2026.

«Сезон-2025/2026 официально завершён. Этот сезон был невероятно трудным и очень насыщенным.

Хочу выразить огромную благодарность родным и близким, партнёрам по команде, тренерскому штабу и всем работникам нашего клуба за колоссальный труд, а также самым лучшим и преданным болельщикам «Салавата Юлаева». Спасибо каждому, кто приходит на игры или поддерживает команду из дома по всей нашей огромной стране. Всем, кто переживает за нас и радуется победам. Вы — самое ценное, что у нас есть. Спасибо вам. Дальше — больше», — написал Жаровский.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Александр провёл 59 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Также на его счету 10 игр в плей-офф и две голевые передачи.