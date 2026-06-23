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Рябыкин — о «Каролине»: самый современный и самый красивый в плане результата хоккей

Рябыкин — о «Каролине»: самый современный и самый красивый в плане результата хоккей
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Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (4-2).

— Дмитрий, вы абсолютно точно предсказали финал серии «Каролина» — «Вегас» — 4-2. За счёт чего?
— Это была зрелищная, но при этом логичная серия. У «Каролины» — своеобразный стиль игры, после быстрых побед в каждом раунде и, как следствие, небольших каникул она каждый раз непросто вкатывалась в новую серию.

Вот и в финале первые два-три матча маховик «Каролины» только раскручивался – и «Вегас», у которого больше индивидуально сильных игроков, получил небольшое преимущество. Но к четвёртому матчу будущий чемпион вышел на проектную мощность – и всё стало ясно.

— Стиль «Каролины» — не самый зрелищный?
— Для профессиональных людей в профессиональном спорте самое зрелищное – результат на табло. И он у «Каролины».

Если говорить о стиле, чемпион НХЛ на максимум использует все свои плюсы: скорость, катание, строгие взаимодействия внутри троек и пятёрок, глубину состава. «Каролина» за счёт движения и плотности забирает у соперника пространство, всеми звеньями старается владеть шайбой, а значит, инициативой.

На мой взгляд, это самый современный и самый красивый в плане результата хоккей. Неслучайно, что команды, построенные по звёздному принципу — типа «Колорадо», «Эдмонтона» или «Тампы» — до финала не дошли, а кто-то из них вообще остановился в первых раундах, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

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