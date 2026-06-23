Инсайдер НХЛ Фридман поделился информацией о новом контракте Карбери с «Вашингтоном»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о новом контракте главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери.

«У него оставался год по действующему договору, но Спенсер так нравится клубу, что они аннулировали предыдущее соглашение. Думаю, новый контракт рассчитан на четыре года.

Точно не знаю, какое место он сейчас занимает среди самых высокооплачиваемых тренеров, но он в высшем эшелоне. Джону Куперу в «Тампе» и Майку Салливану в «Рейнджерс» платят около $ 7 млн в год. Питеру Дебуру [в «Айлендерс»], кажется, $ 5,75 млн. Токкету [в «Филадельфии»] – $ 5,25 млн. Карбери чуть ниже этой группы. Он это заслужил, молодец», – сказал Фридман в подкасте Sportsnet.