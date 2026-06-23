«Какое право он имеет примешивать политику?» Майоров — о словах Плющева про Скудру

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова Владимира Плющева про тренера «Спартака» Петериса Скудру. Ранее Плющев заявил: «Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг? Может, в печально известном стиле своего соотечественника Ирбе, который в своё время в таких ситуациях извращался, как мог?»

«С возмущением прочитал высказывания господина Плющева о Петерисе Скудре. Во-первых, какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем ему нужно разжигать этот негатив? Во-вторых, нельзя грести всех людей под одну гребёнку. Нельзя сравнивать Скудру и Ирбе. Скудра много работал в России, в разные времена и проявил себя как высококлассный специалист.

А Ирбе плохо высказывался о Советском Союзе, когда ещё была другая международная ситуация. В-третьих, должно же быть чувство интернационализма не только у тех, кого обсуждают, но и у тех, кто решил высказаться. Не очень верится, что у Плющева, который непонятно за какие заслуги был назначен тренером сборной России, вдруг отсутствует это чувство. Ещё раз призываю: нужно думать, прежде чем давать комментарии, или не давать их вовсе, если нечего сказать», — заявил Майоров.