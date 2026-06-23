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В «Тракторе» оценили подписание контракта с вратарём Хёукеланном

В «Тракторе» оценили подписание контракта с вратарём Хёукеланном
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал контракт с норвежским вратарём Хенриком Хёукеланном.

«Хенрик Хёукеланн — опытнейший вратарь, только-только вышедший на пик своей карьеры. На минувшем чемпионате мира он был признан лучшим голкипером турнира и помог своей сборной завоевать бронзовые награды. Это большой профессионал, на 100% готовый быть первым номером в КХЛ и имеющий для этого всю нужную базу. Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хёукеланна и позволил нам остановить выбор именно на нём. Уверен, для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

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