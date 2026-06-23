Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин высказался о будущем голкипера Сергея Бобровского

Дмитрий Рябыкин высказался о будущем голкипера Сергея Бобровского
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал будущее российского голкипера Сергея Бобровского.

— Немного огорчило, что «Флорида» вроде бы не собирается удерживать своего вратаря Сергея Бобровского. Мне казалось, что Бобровский доиграет свою блестящую карьеру в «пантерах», но, похоже, не судьба.

— Где он может оказаться?
— У Сергея вроде бы жёсткие требования к «Флориде» по контракту на шесть-семь лет, но это только поверхностная оценка. На самом деле все знают, что Сергей – суперпрофессионал, режимщик, поэтому способен сохранять форму и играть на своём уровне и на пятом десятке. Думаю, у него всё будет в порядке с работой в НХЛ. Такие профессионалы всегда в цене, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Главная интрига межсезонья! «Флорида» расстанется с Бобровским и выменяет звезду НХЛ?
Главная интрига межсезонья! «Флорида» расстанется с Бобровским и выменяет звезду НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android