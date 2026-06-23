Стала известна зарплата голкипера Хёукеланна в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна в «Тракторе» составляет 55 млн рублей за каждый из двух сезонов по контракту.

Напомним, «Трактор» объявил о заключении двухлетнего контракта с 31-летним голкипером сегодня, 23 июня.

На завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира. В матче за третье место норвежцы победили команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.