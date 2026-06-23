Вайсфельд: «Локомотив» проводит великолепную работу, хотя она вредит лиге

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о работе «Локомотива» на трансферном рынке в межсезонье.

— Алексей Потапов заявил, что «Локомотив» ведёт себя как собака на сене: не отпускает в другие клубы игроков, которые не проходят у них в состав.

— Я читал статью на этот счёт, всё правильно, за исключением одного момента: «Локомотив» здесь причём? Эта проблема, в первую очередь, должна беспокоить лигу. В Ярославле делают это в интересах своего клуба, но если лига действительно заинтересована в поднятии уровня соревновательности, она должна принимать меры по уравниванию возможностей команд. Если она видит, что происходит такой крен — в одной команде переизбыток хоккеистов, которые не играют, сидят в запасе или в аренде, а в других командах они могли бы играть ведущую роль — лига должна корректировать регламент. «Локомотив» проводит в клубе великолепную работу, хотя она, с моей точки зрения, вредит лиге. Но раз ничего с этим не делается, значит, КХЛ всё устраивает.

— А какие инструменты регламента могли бы изменить эту ситуацию?

— Просто море этих инструментов, они давно известны и в НХЛ их применяют. Есть меры, которые просто на поверхности. Например, переход Пилипенко в Омск. Его поменяли на игрока, который три года назад закончил играть. Механизм был такой: «Северсталь» контракт расторгла, а «Авангард» подписал новый. Во-первых, вообще нельзя расторгать контракты. Во-вторых, если он всё-таки расторгается, игрок должен пройти процедуру списка отказов, любая другая команда может его подписать. В-третьих, если контракт всё-таки разорвали, игрок должен получить 100-процентную компенсацию. Это же просто, нельзя сказать, что в НХЛ это сделать можно, а здесь невозможно. И я привёл только один пример, а их десятки, — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».