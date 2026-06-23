Защитник Михаил Науменков подписал контракт с «Шанхайскими Драконами» на один год. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон Науменков провёл в «Торпедо», в 56 матчах забросил одну шайбу и отдал четыре передачи. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге 33-летний игрок обороны набрал 165 (40+125) очков в 752 проведённых встречах.

В сезоне-2025/2026 «Шанхайские Драконы» завершили регулярный чемпионат вне зоны плей-офф, не попав в розыгрыш Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что «Шанхайские Драконы» подписали контракт на один год с 23-летним американским форвардом Дэвидом Ченом.