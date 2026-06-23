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Эллиотт Фридман допустил, что Сергей Бобровский может перейти в «Торонто»

Эллиотт Фридман допустил, что Сергей Бобровский может перейти в «Торонто»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» находится в поиске вратаря и может обратить внимание на голкипера Сергея Бобровского, контракт которого с «Флоридой» завершится 30 июня 2026 года.

«Думаю, они ищут вратаря. «Лифс» сделают запрос по Джордану Биннингтону, если он будет доступен для сделки. Что касается Коннора Хеллебайка, не знаю, насколько это вероятно.

Не забывайте про Бобровского. Энтони Столарц выиграл Кубок Стэнли, будучи запасным вратарём при нём. Они отлично знают друг друга.

А Стивен Лоренц из «Торонто» всегда будет верен Бобу. Когда он играл за «Флориду», Бобровский каждое утро просил его побросать ему по воротам. Так Лоренц удержался в НХЛ», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

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