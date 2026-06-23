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Кожевников высказался о запрете Хёукеланну выступать за Норвегию после перехода в КХЛ

Кожевников высказался о запрете Хёукеланну выступать за Норвегию после перехода в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал запрет голкиперу Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

«В Норвегии русофобия идёт на первом месте. О чём там говорить? Он принял решение, это его выбор, он взрослый мальчик. Этого стоило ожидать. Они воспитывают ненависть к русским начиная со школы. Русофобия страшная, поэтому тут нечего удивляться», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Напомним, о запрете Хенрику Хёукеланну выступать за сборную Норвегии заявил генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен.

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