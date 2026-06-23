Экс-голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прокомментировал введение в Зал хоккейной славы

Бывший вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал введение в Зал хоккейной славы.

«Первая мысль, которая пришла мне в голову, была о том, что сегодня особенный день. Не могу дождаться ноября, чтобы провести время со всеми, кого я люблю, со всеми, кто помогал мне на этом пути. Не особо задумываюсь о своих травмах и карьере. Всегда считал, что буду играть, пока моё тело не скажет, что пора заняться чем-то другим, или пока кто-нибудь не скажет, что я недостаточно хорош.

Потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что не играю, но я определённо польщён, что меня включили в Зал славы, с нетерпением жду возможности отпраздновать это», – цитирует Прайса Sportsnet.