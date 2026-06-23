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«Локомотив» повторил контрактное предложение «Трактора» нападающему Даниилу Тесанову

«Локомотив» повторил контрактное предложение «Трактора» нападающему Даниилу Тесанову
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«Локомотив» повторил контрактное предложение «Трактора» нападающему Даниилу Тесанову. Отметим, форвард находится в статусе ограниченно свободного агента (ОСА). Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, хоккеисты со статусом ОСА имели право принимать предложения от сторонних команд до 20 июня включительно.

24-летний форвард в минувшей регулярке провёл три матча, в которых очков не набрал. Всего на его счету в КХЛ 188 матчей и 38 (18+20) очков.

По итогам сезона «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд.

Ранее хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о работе «Локомотива» на трансферном рынке в межсезонье.

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