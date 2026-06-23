«Была цель — быть первым номером». Иван Кульбаков — о контракте с «Адмиралом»

Голкипер Иван Кульбаков ответил на вопрос о спросе на трансферном рынке и объяснил подписание нового контракта с «Адмиралом».

— Мне кажется, ты ни разу не выходил на рынок свободных агентов. В этом году такая возможность была. Интересно было узнать, каким будет спрос на тебя?

— Он был. Знаю об этом. Мы общались с агентом, со мной тоже связывались. Но у меня была цель — быть первым номером, играть и получать максимальное игровое время. Для меня это очень важно. Сидеть вторым номером мне неинтересно.

Были команды, которые проявляли интерес. Можно было ждать других вариантов, но не хотелось ждать неизвестности, когда здесь есть контакт с руководством, командой, ребятами. Понимаю, что могу дать этой команде и что могу получить сам. Для семьи это, возможно, непросто, но такая хоккейная жизнь — не всегда мы выбираем обстоятельства, — цитирует Кульбакова сайт «Адмирала».