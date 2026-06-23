Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Александр Петунин покинул «Металлург»

Нападающий Александр Петунин покинул «Металлург»
Комментарии

Нападающий Александр Петунин покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Форвард пополнил состав команды в сентябре 2023 года в рамках обмена с «Северсталью». В составе «Металлурга» 29-летний нападающий провёл 219 встреч, набрал 113 (48+65) очков, а также стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в 2024-м и завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Петунин провёл 507 матчей, в которых забросил 106 шайб и отдал 136 результативных передач.

Ранее «Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко.

Материалы по теме
Официально
«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android