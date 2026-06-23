Покинувший «Металлург» Петунин перейдёт в «Нефтехимик»

Нападающий Александр Петунин пополнит состав «Нефтехимика». Напомним, сегодня, 24 июня форвард покинул «Металлург».

«Мы договорились об однолетнем контракте с «Нефтехимиком», — сообщил агент игрока Станислав Романов корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Форвард пополнил состав «Металлурга» в сентябре 2023 года в рамках обмена с «Северсталью». В составе «Металлурга» 29-летний нападающий провёл 219 встреч, набрал 113 (48+65) очков, а также стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в 2024-м и завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Петунин провёл 507 матчей, в которых забросил 106 шайб и отдал 136 результативных передач.