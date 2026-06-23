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«Ак Барс» заключил двусторонние контракты с тремя хоккеистами

«Ак Барс» заключил двусторонние контракты с тремя хоккеистами
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«Ак Барс» заключил двусторонние контракты с защитниками Рашитом Самигуллиным, Игорем Бардиным и нападающим Ильданом Галеевым. Все соглашения рассчитаны на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

20-летний Самигуллин прошлый сезон провёл в «Барсе», где в 62 матчах забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

20-летний Бардин минувший сезон провёл в «Ак Барсе» и «Барсе». В КХЛ на его счету 15 игр и три результативные передачи. В ВХЛ — 41 матч, одна заброшенная шайба и шесть результативных передач.

21-летний Галеев провёл за «Барс» 65 матчей, в которых записал на свой счёт 35 (16+19) очков.

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