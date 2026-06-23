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Детский тренер Свечникова ответил, в чём форвард «Каролины» стал сильнее за сезон

Детский тренер Свечникова ответил, в чём форвард «Каролины» стал сильнее за сезон
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Детский тренер российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова Владимир Николаев ответил на вопрос, в чём форвард «ураганов» стал сильнее за сезон.

— Можно сказать, что этот сезон был лучшим для Андрея Свечникова в НХЛ? По крайней мере, по показателям это выглядит так.
— Цифры я не готов комментировать. А игра — дело субъективное. Мне, допустим, больше нравился период, когда его использовали в разных звеньях, то есть он по тренерскому заданию мог сыграть и в первой пятёрке, и в четвёртой, и в большинстве, и в меньшинстве. Это показатель ценности игрока. Но сейчас Андрей — тот человек, который может решать судьбу матча, его использовать надо немного по-другому. В плей-офф он очень полезно сыграл, хотя и раньше так было — куда ставили, всегда действовал так, как нужно команде. Но всё это — вопрос плана тренера на игру. Самое главное — кубок взяли.

— Тогда по-другому спрошу: в чём Свечников за сезон стал сильнее?
— В мудрости. Это уже зрелый, состоявшийся спортсмен, профессионал. Знаю, как он проводит свободное время, как восстанавливается, готовится к играм, — приводит слова Николаева «Алтайский спорт».

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