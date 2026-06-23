«Завершит все снайперские дела с Гретцки». Рябыкин — о будущем Овечкина в НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

– А что скажете о продолжении карьеры нашей звезды, но не режимщика – Александра Овечкина?

– Моё мнение – Александр проведёт сезон в НХЛ и завершит все свои снайперские дела с Гретцки, заберёт себе его последний рекорд по общей сумме голов.

Кстати, никаких вопросов по режиму к Овечкину быть не может. Когда хоккеист выдаёт два десятка сезонов и 1000 шайб, здесь феномен не только в снайперском мастерстве, но и в подготовке, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.