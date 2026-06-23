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Вайсфельд: физические кондиции Кузнецова не позволяют серьёзным клубам рассматривать его

Вайсфельд: физические кондиции Кузнецова не позволяют серьёзным клубам рассматривать его
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о том, что форвард Евгений Кузнецов до сих пор остаётся без клуба. Ранее «Салават Юлаев» решил не предлагать игроку новый контракт.

– Удивляет ли вас то, что Евгений Кузнецов находится без клуба и к нему интерес проявляют такие команды, как «Нефтехимик»?
– Есть спрос, есть предложение. Все любят Женю Кузнецова, но его физические кондиции, видимо, не позволяют другим, более серьёзным клубам, рассматривать его кандидатуру. И если бы он сейчас был в своем праймовом состоянии, у него были бы другие предложения и, может быть, он из НХЛ не вернулся бы. Уровень игрока падает и, соответственно, уровень предложений падает. Хотя, может, он отказался от пяти предложений, чтобы играть, условно, за «Нефтехимик», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

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