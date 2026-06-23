Валерий Ничушкин может быть обменян из «Колорадо» — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сказал, что имя российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обсуждается клубами НХЛ в качестве возможной кандидатуры для обмена. 31-летний форвард выступает за «лавин» с 2019 года.

«Думаю, «Колорадо» ищет большей гибкости. Его имя уже упоминалось среди тех, кто может быть обменян. Посмотрим», — сказал Фридман в подкасте «32 Thoughts».

Ничушкин отработал половину своего восьмилетнего контракта с годовой зарплатой в $ 6,125 млн. Валерий имеет список из 12 команд, куда он не хочет быть обменянным. В сезоне-2026/2027 он должен получить бонус в размере $ 1 млн и базовую зарплату в $ 4,8 млн.