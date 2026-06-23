«Нельзя политику смешивать со спортом». Каменский о запрете Хёукеланну играть за Норвегию

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал запрет Хенрику Хёукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор». Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.

– Это глупость. Если голкипер может помочь сборной, то почему нет? Нельзя политику смешивать со спортом, парень хочет играть в одной из лучших лиг и расти. Считаю, что это неправильно.

– Как оцените переход в целом и плюс ли это для лиги?

– Естественно, плюс. У нас Континентальная хоккейная лига, это показывает, что люди из Европы стремятся играть здесь. Лига на слуху, все знают, что у нас высокий уровень хоккея», — приводит слова Каменского

«Матч ТВ».