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Стало известно, за какую рекламу получит 50 млн рублей форвард «Авангарда» Джош Ливо

Стало известно, за какую рекламу получит 50 млн рублей форвард «Авангарда» Джош Ливо
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Нападающий Джош Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда», посвящённого атрибутике и спортивной экипировке.

«Готовы поделиться важной новостью: Джош станет лицом «Спортивных сервисов», сабпроекта «Авангарда», посвящённого атрибутике и спортивной экипировке. И ещё одного нашего партнёра из совсем другой сферы, пока это секрет» – говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Джош Ливо за один сезон может заработать 120 млн рублей. Гарантированно из них 70 млн: 20 млн — оклад, идущий под потолок «Авангарду», ещё 50 млн — рекламная интеграция. И ещё 50 млн — бонус за попадание в топ-3 списка бомбардиров КХЛ в следующем сезоне. Напомним, со следующего сезона коммерческие контракты игроков не будут учитываться в платёжной ведомости клуба. Лимит – 50 млн рублей на команду.

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