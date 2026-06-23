Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» продлило контракт с голкипером Денисом Костиным

«Торпедо» продлило контракт с голкипером Денисом Костиным
Комментарии

Вратарь Денис Костин продлил соглашение с «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан сроком до 31 мая 2028 года.

«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешёл в «Торпедо» и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что «Министр обороны» с нами ещё на два сезона!» — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В прошлом сезоне голкипер закрепил за собой статус первого номера, провёл 54 матча, включая все 10 игр плей-офф, и записал на свой счёт 10 «сухих» матчей.

Материалы по теме
«Его в аэропорту встречали с плакатами, представляете?» Исаков — о Костине в Новосибирске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android