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Андрей Назаров высказался о трансферах в КХЛ и дальнейшей судьбе Евгения Кузнецова

Андрей Назаров высказался о трансферах в КХЛ и дальнейшей судьбе Евгения Кузнецова
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о трансферах в КХЛ и дальнейшей судьбе форварда Евгения Кузнецова, который до сих пор находится без контракта.

«Трансферная активность в КХЛ продолжается. Это радует, так как летом данная тема наиболее актуальная и привлекает внимание болельщиков. Мы видим, что в КХЛ едут иностранные хоккеисты и тренеры, разворачивается много споров: нужны ли легионеры на тренерских позициях в нашей лиге или нет. Считаю, что да, потому что мы называемся Континентальной лигой. Обсуждений и споров по этому поводу хватает, а значит, интерес к хоккею и КХЛ большой даже в межсезонье. Это хорошо. Впереди ещё много жарких летних дней, громких трансферов тоже хватит на всех.

Хочется пожелать поскорее найти новый клуб и моему давнему товарищу Евгению Кузнецову, которого я тренировал и помню ещё совсем молодым хоккеистом. Сейчас Женя — большой мастер. Уверен, он, будучи классным центральным нападающим, передаст много опыта молодым крайним форвардам, с которыми его можно поставить играть. Кузнецов поможет любому клубу КХЛ, он нигде не станет лишним. Евгений ещё не сказал своего последнего слова и, на мой взгляд, находится в хорошей форме», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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