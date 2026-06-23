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Майк Бэбкок назначен главным тренером «Эдмонтона»

Майк Бэбкок назначен главным тренером «Эдмонтона»
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«Эдмонтон Ойлерз» назначил Майка Бэбкока на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. 63-летний тренер заменит Криса Ноблоха, который был уволен 14 мая после трёх сезонов в клубе.

Бэбкок не тренировал в НХЛ с тех пор, как ушёл из «Коламбус Блю Джекетс» перед сезоном-2023/2024. В 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбуса» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

Бэбкок занимает 12-е место в истории НХЛ по количеству побед (700) и 17-е место по количеству сыгранных матчей (1301) за 17 сезонов во главе «Анахайм Дакс», «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Он также привёл сборную Канады к золотым медалям на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также помог ей выиграть Кубок мира по хоккею 2016 года. Он начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в «Анахайме» в сезоне-2002/2003 и вывел «Майти Дакс» в финал Кубка Стэнли, где он проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в семи матчах. Бэбкок тренировал «Детройт» на протяжении 10 сезонов, выиграв Кубок Стэнли в 2008 году и дойдя до финала в 2009 году, где он проиграл «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.

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