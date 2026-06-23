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Во «Флориде» высказались о ходе переговоров по новому контракту с Сергеем Бобровским

Во «Флориде» высказались о ходе переговоров по новому контракту с Сергеем Бобровским
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Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито заявил, что клуб продолжает переговоры по новому контракту с российским голкипером Сергеем Бобровским. Россиянин может выйти на рынок свободных агентов 1 июля.

«Пока двери не закроются, никогда не знаешь наверняка. Мы продолжаем оценивать ситуацию каждый день. Здесь никогда не бывает закрытых дверей», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и стал одним из ключевых игроков команды, с которой выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

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