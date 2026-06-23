Брэди Ткачук назвал причину, почему не стал просить Куликова отдать его игровой номер

Нападающий Брэди Ткачук заявил, что будет играть за «Флориду Пантерз» под восьмым номером. Всю свою карьеру в НХЛ Брэди выступал под седьмым номером, однако в «Пантерз» он занят российским защитником Дмитрием Куликовым. Ткачук заявил, что даже не пытался связаться с россиянином на предмет передачи номера.

«Я слишком уважаю Кули», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Ткачук выбрал восьмой номер, потому что ему нравятся однозначные номера и его отец играл под ним в конце своей карьеры. Примечательно, что на майках братьев Ткачук не будет уточнений с именем игрока. Оба хоккеиста будут играть с фамилией Ткачук на спине без дополнительных инициалов.

Ранее форвард был обменян из «Оттавы Сенаторз» на три выбора на драфте. Контракт 26-летнего нападающего с «Пантерз» с зарплатой $ 8,20 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. Отметим, что за «Флориду» играет его старший брат Мэттью. Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах.