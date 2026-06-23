Генменеджер «Оттавы» объяснил, почему решился на обмен капитана команды Брэди Ткачука

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос прокомментировал обмен капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз». За нападающего канадский клуб получил три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором.

– Стив, два месяца назад вы сказали, что идея обменять Брэди Ткачука – абсурд. Что изменилось?

– Запрос на обмен. Я всегда полностью поддерживал его и хотел, чтобы это работало в долгосрочной перспективе. Думаю, по ходу сезона стало ясно, что, возможно, чего-то не хватало и что-то изменилось, но до того момента мне хотелось довести дело до конца с Брэди. У нас очень хорошая команда, и мы движемся в правильном направлении.

– Стив, он вам объяснил, почему был такой запрос?

– У нас были хорошие разговоры. Думаю, лучше, чтобы на это ответил Брэди. В тот момент, когда я узнал, что потребуется сделка, я включился в процесс, чтобы сделать всё возможное в интересах «Оттавы» и найти для нас лучшую доступную сделку, – цитирует Стэйоса пресс-служба клуба.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпийских игр 2026 года.