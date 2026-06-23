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Генменеджер «Оттавы» объяснил, почему решился на обмен капитана команды Брэди Ткачука

Генменеджер «Оттавы» объяснил, почему решился на обмен капитана команды Брэди Ткачука
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Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос прокомментировал обмен капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз». За нападающего канадский клуб получил три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором.

– Стив, два месяца назад вы сказали, что идея обменять Брэди Ткачука – абсурд. Что изменилось?
– Запрос на обмен. Я всегда полностью поддерживал его и хотел, чтобы это работало в долгосрочной перспективе. Думаю, по ходу сезона стало ясно, что, возможно, чего-то не хватало и что-то изменилось, но до того момента мне хотелось довести дело до конца с Брэди. У нас очень хорошая команда, и мы движемся в правильном направлении.

– Стив, он вам объяснил, почему был такой запрос?
– У нас были хорошие разговоры. Думаю, лучше, чтобы на это ответил Брэди. В тот момент, когда я узнал, что потребуется сделка, я включился в процесс, чтобы сделать всё возможное в интересах «Оттавы» и найти для нас лучшую доступную сделку, – цитирует Стэйоса пресс-служба клуба.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпийских игр 2026 года.

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