Российский голкипер Артур Ахтямов уронил Кубок Колдера за победу в чемпионате АХЛ

Российский вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов уронил Кубок Колдера в раздевалке команды. Напомним, «Торонто Марлис» завоевал Кубок Колдера, выиграв финальную серию плей-офф АХЛ у «Чикаго Вулвз» (4-1).

Россиянин поднял трофей над головой, но он выскользнул у него из рук и упал ему за спину. Кубок угодил прямиком в ёмкость с пивом. Ахтямов вновь взял кубок и поднял его над головой.

Одним из главных героев чемпионского сезона стал российский голкипер Артур Ахтямов. В решающей встрече финала он отразил 27 бросков, а по итогам плей-офф был признан самым ценным игроком, получив «Джек Эй Баттерфилд Трофи».