«Эдмонтон» объявил о назначении Ди Джей Смита помощником главного тренера

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о назначении Ди Джей Смита помощником главного тренера Майка Бэбкока.

49-летний Смит с 1 марта и до конца сезона-2025/2026 исполнял обязанности главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Изначально он присоединился к клубу в качестве помощника тренера в феврале 2024 года.

Смит начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве помощника Бэбкока в «Торонто Мэйпл Лифс» в 2015 году. После четырёх сезонов в «Мэйпл Лифс» Смит был назначен главным тренером «Оттавы Сенаторз» в мае 2019 года. За 317 игр на посту тренера «Сенаторз» он одержал 131 победу. Это второй результат в истории среди главных тренеров «Оттавы».