Брэди Ткачук поблагодарил болельщиков «Оттавы» после обмена во «Флориду»

Нападающий Брэди Ткачук поблагодарил «Оттаву Сенаторз» и болельщиков за восемь лет, проведённых в клубе. Форвард был обменян во «Флориду Пантерз».

«Оттава» действительно сформировала меня как личность. Город Оттава и болельщики, все приняли меня с первого дня, относились ко мне как к родному, как к члену семьи. Я никогда этого не забуду. Восемь лет, проведённых в Оттаве, стали одними из самых особенных моментов моей жизни… Я никогда не представлял, что моя жизнь сложится так, как сложилась. Спасибо всем в городе. Всем болельщикам, всем моим товарищам по команде, персоналу, всем, тренерам. Я очень благодарен за отношения, которые мне удалось там завести», — цитирует Ткачука DailyFaceoff.

«Сенаторз» выбрали Ткачука под четвёртым номером в первом раунде драфта НХЛ 2018 года. За восемь сезонов в столице Канады он провёл 572 игры регулярного сезона, забив 213 голов и отдав 250 результативных передач, набрав в общей сложности 463 очка.