Провольнев — о переходе в «Металлург»: во время работы с Разиным я вырос как хоккеист

Защитник Владислав Провольнев высказался о переходе в «Металлург» из ЦСКА. 1 июня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 31-летним Провольневым по соглашению сторон. Защитник выступал за клуб с 2022 года и дважды побеждал с клубом в Кубке Гагарина (2022, 2023). 7 июня игрок подписал двухлетний контракт с «Металлургом».

– Как возник вариант с «Металлургом»? Как отреагировали на интерес клуба?

– Ну а как можно отреагировать, когда тобой интересуется топ-клуб лиги? Конечно, было очень приятно. По словам моего агента Станислава Романова, эта тема поднималась ещё в декабре, перед дедлайном прошлого сезона, но на тот момент клубы не смогли прийти к общему решению.

– С Андреем Разиным общались перед подписанием контракта? Уже успели обсудить вашу роль в команде?

– Безусловно, был разговор, и он прошёл в позитивном ключе. Андрей Владимирович прекрасно знает меня, а я, в свою очередь, в курсе его требований. Именно во время работы с Разиным я вырос как хоккеист, именно при нём впервые почувствовал себя ведущим игроком, которому доверяют. А по поводу моей роли в «Металлурге» чёткое понимание будет уже на предсезонных сборах, – цитирует Провольнева «Матч ТВ».