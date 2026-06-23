Ottawa Citizen: в «Сенаторз» планируют обменять драфт-пики, полученные за переход Ткачука

Как сообщает Ottawa Citizen, генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос не намерен использовать девятый драфт-пик, полученный от обмена нападающего Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз». Стэйос активно пытается использовать этот пик для обмена потенциальных игроков, которые могут помочь команде уже сейчас.

Напомним, в обмен на 26-летнего нападающего канадский клуб получил два выбора в первом раунде драфта-2026 (девятый и 25‑й номера), выбор во втором раунде драфта-2027 и первый раунд драфта-2029, защищённый от попадания в топ-10.

Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 результативных передач в 572 матчах.