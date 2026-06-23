Рыбин: уверен, что Бобровский сможет выдержать темп игры НХЛ и в 40 лет

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о возможном уходе вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз». Срок действующего контракта 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что он хочет получать $ 6-7 млн в год по новому соглашению на шесть-семь лет.

«Это хоккейный бизнес, к сожалению, у всего бывает свой конец. Но я думаю, что Бобровский с «Флоридой» ещё сможет договориться, другой вопрос, какая будет сумма в контракте и, самое главное, какой срок.

Да, кого-то пугает, что Бобровскому 38 лет, но я точно знаю, что если он подпишет соглашение на восемь лет, то он и в 40 лет будет в достаточно прекрасной форме. Это я могу гарантировать, зная его отношение к себе, своему здоровью. Я знаю, как он пашет в зале. Так что Бобровский – это профессионал с большой буквы, уверен, что Сергей сможет выдержать темп НХЛ и в 40+ лет», — приводит слова Рыбина Vprognoze.