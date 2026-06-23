Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Сент-Луиса» — об обмене Брэди Ткачука: нашего клуба не было в его списке

Президент «Сент-Луиса» — об обмене Брэди Ткачука: нашего клуба не было в его списке
Комментарии

Президент по хоккейным операциям «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что «музыканты» интересовались капитаном «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком перед его переходом во «Флориду Пантерз».

«Что касается Ткачука, которого обменяли, мы знали, что он доступен, мы интересовались им, нам сказали, что «Блюз» нет в его списке, и на этом всё закончилось.

«Харрикейнз» не были в списках игроков шесть лет назад. Сейчас они в списке, потому что проделали чертовски хорошую работу и являются отличной командой. Так что, можно пробиться в этот список. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, какие хоккейные рынки там сейчас. Что касается остальных 28 команд, мы должны выбыть эти четыре или пять клубов и сделать их менее привлекательными.

Мы находимся на рынке, где нужно быть хорошей командой, чтобы заполучить таких игроков. Они не будут приходить, чтобы расти вместе с нами. Я искренне верю, что наша задача – попасть в эту группу команд. Когда мы достигнем конкурентоспособного уровня, тогда «Сент-Луис» сам себя продаст», — цитирует Армстронга TSN.

Материалы по теме
«НХЛ вступила в эру суперкоманд». Что пишут в Америке о громкой сделке по Ткачуку
«НХЛ вступила в эру суперкоманд». Что пишут в Америке о громкой сделке по Ткачуку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android