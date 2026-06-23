Президент «Сент-Луиса» — об обмене Брэди Ткачука: нашего клуба не было в его списке

Президент по хоккейным операциям «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что «музыканты» интересовались капитаном «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком перед его переходом во «Флориду Пантерз».

«Что касается Ткачука, которого обменяли, мы знали, что он доступен, мы интересовались им, нам сказали, что «Блюз» нет в его списке, и на этом всё закончилось.

«Харрикейнз» не были в списках игроков шесть лет назад. Сейчас они в списке, потому что проделали чертовски хорошую работу и являются отличной командой. Так что, можно пробиться в этот список. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, какие хоккейные рынки там сейчас. Что касается остальных 28 команд, мы должны выбыть эти четыре или пять клубов и сделать их менее привлекательными.

Мы находимся на рынке, где нужно быть хорошей командой, чтобы заполучить таких игроков. Они не будут приходить, чтобы расти вместе с нами. Я искренне верю, что наша задача – попасть в эту группу команд. Когда мы достигнем конкурентоспособного уровня, тогда «Сент-Луис» сам себя продаст», — цитирует Армстронга TSN.