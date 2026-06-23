Российский нападающий Максим Цыплаков обменян из «Нью-Джерси» в «Калгари»

Российский нападающий Максим Цыплаков обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба канадского клуба. Вместе с россиянином в канадский клуб отправился защитник Шимон Немец. «Калгари» взамен отдал выбор во втором раунде драфта 2026 года, пики первого раунда в 2027 и 2028 годах, а также защитника Этьена Морена.

Цыплаков по ходу прошлого регулярного сезона был обменян из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Нью-Джерси». Всего в прошлом сезоне 27-летний россиянин провёл 49 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Немец провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «-11». Шимон был выбран «Дэвилз» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2022 года.